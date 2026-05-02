Fiuggi si tinge di rosa al via Walk for the Cure per la prevenzione del tumore al seno

A Fiuggi è partita la manifestazione Walk for the Cure, una camminata in rosa promossa da Komen Italia. L’evento mira a sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori al seno e a raccogliere fondi destinati a progetti di lotta alla malattia. La città si è riempita di partecipanti di diverse età, uniti dall’obiettivo di sostenere la causa e di diffondere l’importanza della prevenzione.

La Città di Fiuggi scende in campo per la prevenzione. Torna Walk for the Cure, la camminata in rosa promossa da Komen Italia per sensibilizzare sui tumori del seno e raccogliere fondi a sostegno dei progetti di lotta alla malattia. L’appuntamento è per sabato 7 giugno 2026 a Fiuggi Fonte, con.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Napoli si tinge di rosa: evento per la prevenzione del tumore al senoMartedì prossimo alle ore 19, Palazzo Petrucci a Napoli ospiterà l’iniziativa Donne per le Donne, un evento organizzato dal Comitato Campania di... Leggi anche: Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the Cure: quattro giorni dedicati a prevenzione, sport e solidarietà Tutti gli aggiornamenti Fiuggi, le stanze del centro di accoglienza infestate dalle cimici: l'odissea di un gruppo di rifugiati ucraini. Tra loro malati e bambiniIn particolare, un piano dell'edificio quello più a ridosso di un terreno agricolo retrostante - è risultato invaso da cimici da letto, zecche e insetti vari oltre a presentare alcune caratteristiche, ... ilmessaggero.it Via alla prima edizione del Fiuggi Beer Fest: 3 giorni di Birra, Street Food e Musica – con i 99 Posse sul palco per il gran finale!.Fiuggi si prepara a diventare la capitale della birra artigianale con la prima edizione del Fiuggi Beer Fest, in programma il 29, 30 e 31 agosto. Un evento imperdibile, organizzato da Shire Brewing, ... ilmessaggero.it