Il presidente del Napoli ha rafforzato i contatti con il sindaco di Afragola per la realizzazione di un centro sportivo, puntando a questa località dopo aver trattato con Monterusciello. La decisione arriva in vista del centenario della squadra. Il progetto prevede la costruzione di una “cittadella” sportiva e si inserisce in un quadro di accordi tra le parti coinvolte. La scelta di Afragola è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali del primo cittadino.

Aurelio De Laurentiis punta al centro sportivo di Afragola per il centenario azzurro: il presidente ha intensificato i contatti con il sindaco Gennaro Giustino dopo mesi di trattative con Monterusciello. Afragola sorpassa Monterusciello: l’area vicino alla TAV convince De Laurentiis. La corsa per la realizzazione della cittadella dello sport partenopea ha subito una piega decisiva nelle ultime settimane. Secondo Carlo Alvino, il progetto che De Laurentiis voleva lanciare nell’anno del centenario ha trovato una nuova accelerazione proprio ad Afragola. Fino a un mese fa Monterusciello era la destinazione favorita, con diversi contatti già avviati con l’amministrazione locale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Centro sportivo Napoli, De Laurentiis accelera: dove sorgerà la “cittadella”. Parla il Sindaco

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