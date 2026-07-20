Nel pomeriggio di sabato 19 luglio, in un circolo sportivo di Mentana, si è verificata una fuoriuscita di cloro in una piscina. L’incidente ha causato l’intossicazione di nove persone, tra cui un bambino di cinque anni in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito e trasportato le persone coinvolte. La zona è stata evacuata e messa in sicurezza.

Momenti di paura nel pomeriggio di sabato 19 luglio in un circolo sportivo di Mentana, alle porte di Roma, dove una fuoriuscita di cloro ha provocato l’intossicazione di diversi bagnanti. Il bilancio è di nove persone trasportate in ospedale, tra cui cinque minori, mentre un bambino di 5 anni è stato ricoverato in codice rosso per problemi respiratori. Fortunatamente, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita. L’allarme è scattato intorno alle 15:30, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra di Montelibretti per un intervento di soccorso. Insieme ai pompieri sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Monterotondo e della Stazione di Mentana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Esalazione di cloro in una piscina di Mentana: nove intossicati, grave un bambino di 5 anni

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