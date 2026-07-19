Roma esalazione di cloro in una piscina a Mentana | un bambino di 5 anni in ospedale in codice rosso

Da lapresse.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Mentana, in provincia di Roma, circa cinquanta persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo a causa di un’esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rilevato una significativa presenza di gas. Un bambino di cinque anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Non ci sono altre persone segnalate come ferite o intossicate.

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Cinquanta persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo di Mentana, in provincia di Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno rilevato una considerevole esalazione di cloro. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. Trasportati in altri ospedali, in codice giallo, altre sette persone, tra cui 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Fuga di cloro in una piscina a Mentana, 8 intossicati: bambino di 5 anni in codice rosso

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