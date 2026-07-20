Erosione costiera 22 milioni assegnati ai Comuni ancora da utilizzare | cantieri e progetti città per città

Sono stati assegnati 22 milioni di euro ai Comuni per interventi contro l’erosione costiera, ma i fondi non sono ancora stati spesi. L’aggiornamento del Piano regionale di difesa della costa, avviato nel 2025, indica che le risorse devono essere destinate a cantieri e progetti nelle diverse città. La somma rimane ancora disponibile, mentre i lavori di tutela non sono stati avviati.

Roma, 20 luglio 2026 – Ventidue milioni di euro già assegnati ai Comuni, ma non ancora utilizzati. È il dato che emerge dall’aggiornamento del Piano regionale di difesa della costa, avviato nel 2025 dalla Regione Lazio per contrastare l’erosione e proteggere il litorale ( leggi qui ). La scheda parla di circa 90 milioni di euro complessivi. Nel dettaglio, le tre voci indicate raggiungono nominalmente i 92 milioni: 22 milioni di fondi regionali affidati ai Comuni e ancora inutilizzati, 65 milioni del programma europeo Fesr 2021-2027 e altri 5 milioni regionali previsti nel triennio 2025-2027. L’aggiornamento è stato presentato durante un convegno organizzato presso il Dipartimento di Ingegneria civile, informatica e delle tecnologie aeronautiche dell’Università Roma Tre. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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