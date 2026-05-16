Metaponto | via libera ai 11 milioni per fermare l’erosione costiera

A Metaponto sono stati approvati 11 milioni di euro destinati a interventi per contrastare l’erosione costiera. Le barriere soffolte, previste nel progetto, avranno un impatto sull’ecosistema marino locale, anche se non sono ancora noti tutti gli effetti. Prima dell’avvio dei lavori, devono essere completate le procedure burocratiche e le autorizzazioni necessarie. Solo dopo tali passaggi si potrà procedere con l’inizio dei lavori sul litorale interessato.

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? Punti chiave Come influenzeranno le barriere soffolte l'ecosistema marino di Metaponto?. Quali sono i prossimi passaggi burocratici prima dell'inizio del cantiere?. Chi monitorerà l'impatto delle nuove strutture sulla biodiversità locale?. Perché questo intervento è fondamentale per il turismo della zona?.? In Breve Barriere in cemento armato posizionate a 100 metri dalla riva di Metaponto Lido.. Gianmarco Blasi e Nino Altomonte hanno coordinato il tavolo tecnico a Potenza.. Consenso ottenuto dal Comune di Bernalda e dal Raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri.. Progetto in attesa di Valutazione di Incidenza Ambientale prima della gara d'appalto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metaponto: via libera ai 11 milioni per fermare l’erosione costiera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Silvi salva la spiaggia: 1,1 milioni per fermare l’erosione costieraLa Giunta regionale ha stanziato fondi per proteggere il litorale abruzzese, destinando a Silvi una quota di quasi 1,1 milioni di euro per... I comuni del Gargano provano a fermare l'erosione costiera. Nobiletti: "Dobbiamo essere compatti"Il futuro delle falesie del Gargano, così come le pareti rocciose del resto della Puglia, non passerà più per la lotteria dei bandi pubblici, ma da...