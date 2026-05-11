Erosione costiera si entra nel vivo | ora spetta ai sindaci presentare i progetti

La costa pugliese sta subendo un'ulteriore erosione, e ora i sindaci sono chiamati a presentare i progetti per affrontare il problema. La situazione si fa più critica con il passare dei giorni, e le autorità locali devono definire le strategie da adottare per tutelare il territorio. Le scadenze stanno arrivando e la fase di pianificazione è ufficialmente iniziata.

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BARI –La costa pugliese continua a sgretolarsi, il tempo stringe, e così è arrivato il momento della pianificazione. La novità che in queste segna una svolta per il litorale pugliese è l’avvio ufficiale della fase operativa.Con l’adozione della determina regionale che dà attuazione al programma.🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Erosione costiera, primo tavolo in Provincia con i sindaci del TarantinoTarantini Time Quotidiano Si è svolto lunedì 9 marzo il tavolo di coordinamento promosso dalla Provincia di Taranto sul tema dell’erosione costiera,... Musicultura, la sfida entra nel vivo. Ora appuntamento allo SferisterioTeatro Persiani gremito e grande partecipazione per la due giorni che ha svelato i 16 finalisti di Musicultura 2026, confermando il festival come... Argomenti più discussi: Erosione costiera al Pozzillo: finanziamento di 2.500.000 euro a Castellabate; Al via il maxi intervento contro l’erosione, dieci milioni per salvare la costa di Casabianca; Messina, progetto da 12 milioni per difendere la costa dall'erosione nell'interesse dell'ambiente e del turismo; Dissesto idrogeologico ed erosione costiera in Calabria: al via l'intesa tra Regione ed università. L'erosione costiera sta progressivamente cancellando l'arenile della splendida Baia delle sabbie nere di Vulcano. A lanciare l'allarme è il comitato Amici delle sabbie nere che è nato da un gruppo di frequentatori abituali dell'isola di Vulcano patrimonio dell x.com Esaurito e alla ricerca di una tranquilla cittadina costiera per riprendere fiato reddit Erosione della costa alta pugliese, parte la fase operativa che mobilita oltre 26 milioni di euroEntra nella fase operativa la misura della Regione Puglia che mette a disposizione dei Comuni costieri 26,4 milioni di euro per affrontare fenomeni di ... corrieresalentino.it