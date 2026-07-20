Marco Liorni ha debuttato su Rai 1 con L’Eredità Estate, la versione estiva del quiz show. La trasmissione sostituisce in questa stagione Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Liorni ha reso omaggio a De Martino durante la prima puntata. La sfida tra Liorni e Gerry Scotti si è svolta sui social, con commenti e confronti tra i due conduttori.

Marco Liorni debutta su Rai 1 con L’Eredità Estate, la versione estiva del celebre game show che in queste settimane prenderà il posto di Affari Tuoi di Stefano De Martino. L’Eredità Summer, il saluto di Liorni a Stefano De Martino. Visibilmente emozionato e pronto per questa nuova sfida, Marco Liorni ha presentato L’Eredità Estate in collegamento con il Tg1. Il conduttore ha svelato il dietro le quinte del programma e lo studio. “Pubblico calorosissimo. C’è una grandissima emozione. Pochi minuti e debuttiamo”, ha annunciato. Prima di tornare, poco dopo, con la sigla e la presentazione dei concorrenti. L’emozione del presentatore è comprensibile, soprattutto perché L’Eredità Summer rappresenta un esperimento interessante che potrebbe rivelarsi vincente. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Eredità Summer, Liorni emozionato: l’omaggio a De Martino e la sfida con Gerry Scotti

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