I Carabinieri hanno arrestato quattro persone in un'operazione a Pugliano, Ercolano, dopo aver scoperto una base di spaccio all’interno di un’abitazione. Durante il blitz, sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati nella zona, portando all’arresto degli individui coinvolti e al sequestro della droga. Le persone arrestate sono state portate in carcere.

Ercolano, blitz dei Carabinieri a Pugliano: smantellato un punto di spaccio, quattro persone finiscono in carcere. Controlli antidroga nella zona di Pugliano. Un’intensa attività di osservazione dei Carabinieri della Tenenza di Ercolano ha portato all’arresto di quattro persone ritenute coinvolte in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato in un vicolo della località Pugliano, dove i militari avevano notato un continuo via vai di persone che entravano e uscivano da un’abitazione in tempi molto brevi. A darne notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli Fermati un acquirente e il presunto palo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ercolano, scoperta base di spaccio in casa: quattro arresti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aversa, scoperta base dello spaccio in casa: fermato 44enneLa polizia ha fermato un uomo di 44 anni in un'abitazione dell'agro aversano, scoprendo una base di spaccio all’interno.

L’appartamento a Borgo Panigale come base di spaccio: due arrestiNella zona di Borgo Panigale, due persone sono state arrestate dopo che è stato scoperto un appartamento utilizzato come deposito di sostanze...

Temi più discussi: Migliori università italiane, la classifica Censis 2026 2027; Allarme vino in Italia, cosa sta succedendo nelle nostre cantine; Perché a Sabaudia è stata sospesa la Bandiera Blu 2026; I Venerdì di Ercolano: tornano le visite serali tra spettacoli, luci e domus dell’antica città.

Statua di bronzo di una donna che allaccia il suo peplo, Ercolano, I secolo a.C.-d.C. Una delle cinque danzatrici di bronzo (più una sesta, più piccola), o portatrici d'acqua, trovate nel peristilio della Villa dei Papiri a Ercolano, una delle residenze più raffinate rin reddit

Vesuvius Challenge, un milione a chi leggerà un intero papiro inedito di Ercolano entro giugno 2027La ricerca sui papiri di Ercolano va avanti. Molti dei testi fisicamente conservati sono rimasti intellettualmente inaccessibili racconta Brent Seales, cofondatore della Vesuvius Challenge e ... napoli.repubblica.it

I papiri di Ercolano non hanno più segreti: scoperto trattato sull’etica di un filosofo stoicoUn’opera stoica sconosciuta, forse del filosofo Crisippo di fine III-inizi II secolo avanti Cristo e un nuovo titolo di un’opera di Filodemo di Gadara, pensatore epicureo vissuto a Roma e a Napoli nel ... napoli.repubblica.it