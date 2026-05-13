Nella zona di Borgo Panigale, due persone sono state arrestate dopo che è stato scoperto un appartamento utilizzato come deposito di sostanze stupefacenti. All’interno dell’immobile sono stati trovati quantitativi di cocaina e hashish, pronti per essere suddivisi e distribuiti nel mercato locale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo dei due individui coinvolti nell’attività illecita.

Bologna, 13 maggio 2026 – Un appartamento trasformato in deposito della droga, con cocaina e hashish pronti per essere confezionati e distribuiti in città. È lì che la Polizia è arrivata nel pomeriggio di ieri, facendo scattare l’arresto di due cittadini tunisini di 28 e 29 anni al termine di un’operazione della squadra mobile. L’abitazione, i n via Biancolelli a Borgo Panigale, secondo gli investigatori veniva utilizzata come base logistica per lo spaccio. Quando gli agenti hanno fatto irruzione, uno dei due uomini avrebbe tentato di cancellare dal proprio cellulare alcune fotografie scattate la sera precedente: immagini che ritraevano involucri di cocaina e materiale utilizzato per preparare le dosi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appartamento a Borgo Panigale come base di spaccio: due arresti

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