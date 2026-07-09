La polizia ha fermato un uomo di 44 anni in un'abitazione dell'agro aversano, scoprendo una base di spaccio all’interno. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti e vari materiali per il confezionamento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato condotto in commissariato. La scoperta si inserisce in un’azione più ampia di controlli contro il traffico di droga nella zona.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nell'agro aversano contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un'operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Aversa è stato fermato un cittadino straniero di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti. L'attività investigativa ha permesso di individuare un appartamento utilizzato come base per lo spaccio. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno sequestrato oltre 35 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, e circa 760 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività illecita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, scoperta base dello spaccio in casa: fermato 44enne

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