Jennifer Finch, bassista delle band L7 e una delle figure più rappresentative del punk rock negli Stati Uniti, è deceduta sabato 18 luglio all’età di 59 anni.

J ennifer Finch, storica bassista delle L7 e figura simbolo della scena punk rock americana, è morta sabato 18 luglio all’età di 59 anni. La musicista, conosciuta anche come Jennifer Precious Finch, aveva ricevuto nelle scorse settimane la diagnosi di una forma aggressiva di tumore al cervello, che le aveva impedito di partecipare al tour d’addio della band. A comunicare la notizia sono state le stesse L7 attraverso i propri canali social. Nel messaggio di addio, le compagne di band hanno ricordato Finch come « un’amica, una sorella e una compagna di band» sottolineando il ruolo avuto dalla bassista nella definizione dell’identità del... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Era una delle figure simbolo della scena punk rock americana. Aveva 59 anni

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After 1,000 years, she descends to save her son with secret martial arts and reveal her identity.

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