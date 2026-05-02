È venuto a mancare all’età di 59 anni Alex Zanardi, noto pilota e campione paralimpico. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per lo sport italiano, che lo ha riconosciuto come uno dei suoi simboli più riconoscibili e amati. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio e ricordo per la sua carriera e il suo percorso di vita.

Lo sport italiano perde un simbolo, una delle sue icone più grandi. È morto all’età di 59 anni Alex Zanardi. Ex pilota, anche di Formula 1, dopo un terribile incidente che gli costò l’amputazione delle gambe è diventato un campione paralimpico, capace di vincere 4 ori e 12 mondiali con la sua handbike. Soprattutto, capace di ispirare un’intera generazione a sfidare l’impossibile. Proprio mentre guidava l’amata handbike, un altro incidente lo ha portato al coma, il 19 giugno 2020. Oggi la notizia della sua scomparsa. Tutto lo sport è in lutto. Correre è un’esperienza a sé. E la lezione etiope ha molto da insegnare “Trovammo una vecchietta incastrata, l’abbiamo portata giù.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico aveva 59 anni: è stato simbolo e ispirazione

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