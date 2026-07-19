Morta Jennifer Finch a 59 anni era la bassista delle L7 storica band punk | aveva un cancro al cervello

Jennifer Finch, bassista dei L7, è deceduta all’età di 59 anni dopo aver combattuto un cancro al cervello. La musicista faceva parte della band punk americana e la sua morte è stata confermata dai membri del gruppo. Finch si era ammalata da tempo e ha perso la vita in seguito alla malattia. La sua scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa.

È morta Jennifer Finch, bassista delle L7, storica band punk americana. La musicista aveva 59 anni e da tempo lottava con un cancro al cervello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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L7 rocker Jennifer Finch dead at 59 days after announcing aggressive brain cancer battle

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