Ep 483 – I morti di Reggio Emilia e di noi tutti

Il 7 luglio 1960 si è verificata una strage di antifascisti a Reggio Emilia, evento che ha segnato una svolta nella storia italiana. La vicenda è stata più volte raccontata e celebrata, evidenziando il suo impatto sulla memoria collettiva. L’episodio ha coinvolto vittime che rappresentano un momento importante nel percorso civile del paese. La ricorrenza è ricordata come un momento di riflessione sulla lotta antifascista e sulla memoria storica.

Altre volte narrata e mirabilmente cantata, la strage di antifascisti il 7 luglio del 1960 è un evento cruciale e uno spartiacque nella storia italiana. La storia delle vite stroncate racconta che paese diviso siamo stati. Eppure la memoria è fragile e consente di tenere in piedi autentiche falsificazioni. Per esempio sul ruolo dei neofascisti nella storia italiana del dopoguerra. Uguaglianza. Che cosa significa e perché è importante di Thomas Picketty e Michael J. Sandel, Feltrinelli Ep. 479 – Tutto quello che vorreste sapere sul libro che ha vinto il Premio Strega (con Michele Mari). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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