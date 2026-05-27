In poche ore si sono verificati tre incidenti mortali sul lavoro in Italia, tutti causati da schiacciamento. Le vittime erano operai impiegati in fabbriche tra Lucca e Reggio Emilia. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause degli incidenti. Nessuna persona coinvolta ha sopravvissuto agli schiacciamenti, che si sono verificati in contesti produttivi diversi. La sequenza di eventi evidenzia un problema di sicurezza ancora irrisolto nel settore industriale.

Tre incidenti mortali sul lavoro in Italia in poche ore, e con modalità molto simili, per schiacciamento, ripropongono un’emergenza che assume i contorni di una strage strisciante ed inarrestabile. Le vittime sono lavoratori di Altopascio (Lucca), Catania e Cavriago (Reggio Emilia). Il primo è stato schiacciato da una pressa caduta da un porta-carichi. Gli altri due sono stati travolti da un muletto. In Toscana, dove la procura di Prato ha riaperto le indagini per l’orribile fine di Luana D’Orazio stritolata da un orditoio, è morto Giacomo Pucci, 30 anni, abitante a Pescia (Pistoia): secondo le prime ricostruzioni che Asl e carabinieri stanno valutando, è rimasto schiacciato sotto una pressa che lui stesso movimentava con un transpallet, un muletto, dentro l’azienda di cui era dipendente ad Altopascio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schiacciati in fabbrica. Da Lucca a Reggio Emilia. Morti 3 operai in un giorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Martedì nero: tre morti sul lavoro. Due operai schiacciati da un muletto nel reggiano e nel catanese. Un altro ucciso da una pressa a Lucca

Morti sul lavoro in Toscana ed Emilia-Romagna: due operai schiacciati da pressa e muletto nel giro di poche oreDue incidenti sul lavoro in poche ore in Toscana e Emilia-Romagna hanno causato la morte di due operai.

Si parla di: Schiacciati in fabbrica. Da Lucca a Reggio Emilia. Morti 3 operai in un giorno.

Schiacciato da un muletto, muore operaio a CavriagoUn operaio è morto sul lavoro in un'azienda del Reggiano, la ditta Mazzoni di Cavriago. La vittima, non ancora identificata, è stata schiacciata da un muletto. Sono intervenuti i carabinieri e la Medi ... rainews.it

Schiacciato da un muletto, operaio muore sul lavoro nel ReggianoUn operaio è morto sul lavoro in un'azienda del Reggiano, la ditta Mazzoni di Cavriago. La vittima, non ancora identificata, è stata schiacciata da un muletto. (ANSA) ... ansa.it