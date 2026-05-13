La duchessa di Cambridge sta visitando Reggio Emilia in un tour ufficiale. Durante il suo soggiorno, potrebbe esplorare i principali monumenti storici della città, tra cui piazze e musei dedicati alla tradizione locale. La visita include anche un'escursione nei colli matildici, noti per il paesaggio e i castelli medievali. Oltre alle attrazioni storiche, è prevista una tappa presso spazi dedicati all’arte contemporanea e alla moda.

Immaginando che la principessa Kate sarà molto presa e avrà pochissimo tempo per dedicarsi alla scoperta del territorio, ci piace comunque provare a consigliare qualche tappa per noi imperdibile, per scoprire la bellissima città emiliana, se mai dovesse avere del tempo libero tra un impegno e l'altro. Il Museo del Tricolore, dove è nata la bandiera italiana Il primo consiglio è il bellissimo Museo del Tricolore, ospitato all’interno del Palazzo del Comune, proprio accanto alla storica Sala del Tricolore, che anche molti italiani non conoscono. Qui Kate Middleton potrebbe scoprire non solo la storia della nostra bandiera, ma anche un luogo profondamente legato al popolo italiano, dove documenti originali, cimeli storici e opere contemporanee raccontano l’evoluzione del nostro tricolore dal 1797 fino ai giorni nostri.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton in viaggio a Reggio Emilia: cosa dovrebbe visitare secondo noi

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