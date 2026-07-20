Energy drink vietati agli under 16 | perché l’Inghilterra dice stop e cosa può cambiare in Italia

In Inghilterra, è stato deciso di vietare la vendita di energy drink ai minori di 16 anni. La misura riguarda le lattine, caratterizzate da colori vivaci e nomi aggressivi, spesso associate a sport, videogiochi e influencer sui social media. La normativa mira a limitare l’accesso a queste bevande, che promettono energia immediata e maggiore resistenza alla stanchezza. In Italia, non ci sono ancora restrizioni ufficiali, ma il tema è oggetto di discussione.

Promettono energia immediata, concentrazione, resistenza alla stanchezza. Hanno lattine dai colori accesi, nomi aggressivi e una presenza ormai costante nello sport, nei videogiochi, sui social network e nei contenuti degli influencer. Per molti adolescenti gli energy drink sono diventati una bevanda quasi ordinaria, da consumare prima di una partita, durante una sessione di studio o semplicemente per imitare gli adulti. In Inghilterra, però, presto non potranno più essere acquistati liberamente da chi ha meno di 16 anni. Il governo britannico ha confermato che dall’aprile 2027 sarà vietata la vendita ai minori degli energy drink ad alto contenuto di caffeina. 🔗 Leggi su Panorama.it

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