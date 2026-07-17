Energy drink in Uk arriva la stretta per i minori di 16 anni

Da quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Inghilterra, dal 1° aprile 2027, sarà vietata la vendita di energy drink con elevato contenuto di caffeina ai minori di 16 anni. La decisione è stata annunciata dal governo e riguarda tutte le vendite al dettaglio, comprese quelle online. La normativa si applica a tutte le bevande considerate energizzanti, con limiti specifici di caffeina stabiliti. La misura entrerà in vigore dopo un periodo di consultazione pubblica e valutazioni di sicurezza.

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Stretta sugli energy drink in Uk. Dall'aprile 2027, in Inghilterra sarà infatti vietato vendere bevande ad alto contenuto di caffeina ai minori di 16 anni. La legge, non ancora approvata, è soggetta alla decisione del Parlamento. I dati in Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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