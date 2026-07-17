Energy drink, in Uk arriva la stretta per i minori di 16 anni

Notizia in breve

In Inghilterra, dal 1° aprile 2027, sarà vietata la vendita di energy drink con elevato contenuto di caffeina ai minori di 16 anni. La decisione è stata annunciata dal governo e riguarda tutte le vendite al dettaglio, comprese quelle online. La normativa si applica a tutte le bevande considerate energizzanti, con limiti specifici di caffeina stabiliti. La misura entrerà in vigore dopo un periodo di consultazione pubblica e valutazioni di sicurezza.