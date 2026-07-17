Energy drink in Uk arriva la stretta per i minori di 16 anni
In Inghilterra, dal 1° aprile 2027, sarà vietata la vendita di energy drink con elevato contenuto di caffeina ai minori di 16 anni. La decisione è stata annunciata dal governo e riguarda tutte le vendite al dettaglio, comprese quelle online. La normativa si applica a tutte le bevande considerate energizzanti, con limiti specifici di caffeina stabiliti. La misura entrerà in vigore dopo un periodo di consultazione pubblica e valutazioni di sicurezza.
Stretta sugli energy drink in Uk. Dall'aprile 2027, in Inghilterra sarà infatti vietato vendere bevande ad alto contenuto di caffeina ai minori di 16 anni. La legge, non ancora approvata, è soggetta alla decisione del Parlamento. I dati in Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Energy drink, in Uk arriva la stretta per i minori di 16 anni
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