Durante la ricreazione, molti studenti consumano merendine, snack e energy drink, prodotti che stanno conquistando sempre più giovani. I prodotti vengono acquistati frequentemente nelle macchinette automatiche o nei negozi nelle vicinanze delle scuole. La crescita dell’uso di questi alimenti è stata osservata negli ultimi anni, con un aumento delle vendite tra gli studenti di tutte le età. I motivi principali sono la praticità e il gusto, secondo alcuni osservatori.

Lucca, 14 luglio 2026 – La campanella interrompe la lezione e inizia la ricreazione, il momento che molti studenti aspettano più di ogni altro durante la mattinata. I libri si chiudono, ci si alza dal banco, si apre lo zaino e arriva il momento della merenda. Da sempre, in quei dieci minuti, ognuno tira fuori qualcosa di diverso: c'è chi ha preparato un panino o una focaccia, chi non ha portato nulla e spera di assaggiare qualcosa dai compagni. Ma sono soprattutto gli snack confezionati a fare ormai parte della quotidianità di molti ragazzi: merendine, patatine, cracker, barrette e altri prodotti pronti da mangiare. È la scelta più immediata: non richiede preparazione, spesso costa poco e il gusto, per molti ragazzi, prevale su alternative come un frutto o una fetta di pane con l’hummus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Merendine, snack ed energy drink: “Perché conquistano sempre più giovani”

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