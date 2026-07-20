Energia | cresce domanda di gas infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno 2026, la domanda di gas in Italia è aumentata del 3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un incremento principale nella produzione di energia termoelettrica. Nel frattempo, il Paese ha incrementato le scorte di gas fino ai livelli più alti e ha potenziato la rete infrastrutturale per migliorare la resilienza energetica.

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In Italia cresce la domanda di gas - +3% a giugno 2026 rispetto a giugno 2025 - trainata soprattutto dalla produzione termoelettrica, mentre il Paese rafforza la propria sicurezza energetica grazie a stoccaggi ai massimi livelli e a una rete infrastrutturale sempre più resiliente. Gasdotti, rigassificatori e siti di stoccaggio lavorano come un unico sistema integrato per garantire continuità e flessibilità delle forniture. Al centro di questa macchina complessa c’è il Dispacciamento di Snam a  San Donato Milanese, il cuore operativo dove, 24 ore su 24, tecnici specializzati monitorano e coordinano la rete nazionale del gas, assicurando equilibrio tra domanda, offerta e approvvigionamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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