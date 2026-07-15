A giugno 2026 la domanda di metano in Italia è aumentata del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 3,8 miliardi di metri cubi. Dopo un incremento del 6% a maggio, questa crescita si conferma anche nel mese successivo. L’Italia ha rafforzato la sicurezza energetica attraverso l’utilizzo di stoccaggi e GNL.

Dopo il balzo del 6% registrato a maggio, anche a giugno 2026 la domanda di metano è tornata a crescere, segnando un +3% rispetto allo stesso mese del 2025, con consumi che hanno raggiunto 3,8 miliardi di metri cubi. Un dato che conferma come il gas resti una componente essenziale del mix energetico nazionale, pilastro della sicurezza energetica italiana destinat o a mantenere un ruolo centrale anche negli anni a venire. Secondo recenti stime, illustrate anche da Snam nel proprio piano strategico, la domanda italiana di metano rimarrà infatti sopra i 60 miliardi di metri cubi all ’ anno almeno fino al 2035, a dimostrazione del fatto che il mix energetico nazionale non potrà prescindere da una fonte affidabile, flessibile e programmabile come il gas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Gas, a giugno cresce ancora la domanda: +3%. L’Italia rafforza la sicurezza energetica grazie a stoccaggi e Gnl

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