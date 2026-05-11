Levante in visita al Regina Margherita prima della tappa a Venaria | il concerto per i piccoli del reparto Oncoematologia pediatrica

Prima della sua esibizione al Teatro della Concordia il 11 maggio, cantautrice ha visitato i pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. La cantante ha trascorso il pomeriggio con i bambini, portando un momento di allegria prima della tappa del suo tour dedicato al pubblico adulto. La serata è prevista come una delle date del suo DELL'AMORE - Club Tour 2026.

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