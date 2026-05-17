Milan sorpresa Cardinale! Presente a Marassi visita alla squadra negli spogliatoi prima del match

Il presidente del club è stato avvistato a Marassi poco prima dell’inizio della partita contro il Genoa, visitando gli spogliatoi della squadra. La presenza del dirigente si è verificata prima del calcio d’inizio, senza annunci ufficiali. La trasferta al Ferraris rappresenta un momento cruciale per il cammino del Milan in questa stagione. La visita del presidente si è svolta in modo riservato, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche o comunicati ufficiali.

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