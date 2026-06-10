Per l'estate, molte persone scelgono di aggiornare il guardaroba con capi semplici e versatili che sembrano più costosi di quanto siano. Un esempio pratico è il tubino lungo, che si può trovare a prezzi accessibili e adattare a diverse occasioni. Questa strategia permette di ottenere un look elegante senza spendere troppo, combinando capi low cost con accessori che valorizzano l’insieme. La tendenza si diffonde tra chi desidera rinnovare il proprio stile senza investimenti elevati.

Voglia di shopping, poco budget e desiderio di rivoluzionare il guardaroba senza investirci troppo? La strategia vincente è puntare su capi semplici, versatili, ma dall’effetto lussuoso. Lo fanno sempre più spesso anche le celebrity, che nelle ultime stagioni hanno sdoganato i brand low cost ben oltre i look off-duty. Dopo Kaia Gerber e Bella Hadid, l’ultima a dimostrarlo è Emily Ratajkowski, avvistata con un tubino lungo firmato Mango che si candida a diventare uno dei capi più strategici dell’estate. Senza maniche, con silhouette oltre il ginocchio e una nuance intensa, è accessibile, facile da trovare in negozio e capace di dare una svolta elegante ai look estivi con il minimo sforzo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Emily Ratajkowski insegna, il tubino lungo (e low cost) è la scelta tattica dell’estate

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Si parla di: Vittoria Ceretti ed Emily Ratajkowski, nate lo stesso giorno: due icone, due idee di stile.

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