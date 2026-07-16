La modella ha raccontato che il sesso rappresenta per lei una fuga per riscoprire se stessa. Ha anche condiviso di aver trasformato il dolore del divorzio in un progetto letterario, parlando di momenti di vulnerabilità e di come abbia affrontato questa fase della sua vita. La sua confessione si focalizza sulla ricerca di un senso di sé attraverso esperienze intime e personali.

Emily Ratajkowski è tornata a far parlare di sé, e questa volta non è solo per uno dei suoi scatti sexy sui social. La supermodella ha svelato al mondo il suo lato più oscuro e vulnerabile, trasformando il dolore del divorzio in una vera e propria missione letteraria. Il suo nuovo progetto editoriale, l'attesissimo libro Motherf*cker (già oggetto di un'asta furiosa tra dodici case editrici e aggiudicato da Penguin Press), ha avuto come trailer un saggio confessionale pubblicato su The Cut, dal titolo Sex as a single mom. In questo scritto, EmRata racconta senza filtri la sua trasformazione dopo la fine del matrimonio: "Avevo vissuto il fallimento di una relazione e avevo appena superato i trent'anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Emily Ratajkowski si confessa: "Il sesso? Una fuga per ritrovare me stessa"

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Why Emily Ratajkowskis New Essay is Sparking Major Backlash

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