emergenza sangue al cardarelli a rischio gli interventi programmati

L'ospedale Cardarelli sta affrontando un'emergenza sangue che mette a rischio gli interventi programmati. La carenza di donazioni ha portato a una riduzione delle scorte di sangue, costringendo i reparti a posticipare le operazioni non urgenti. La situazione potrebbe peggiorare se non si registrano aumenti nelle donazioni. La mancanza di sangue sta influenzando l'organizzazione delle attività chirurgiche e dei trattamenti programmati.

Tempo di lettura: 3 minuti L’emergenza sangue al Cardarelli rischia in queste settimane di compromettere l’assistenza e costringere i reparti a rinviare gli interventi programmati, non urgenti. Quella della raccolta sangue è un’esigenza continua, che tuttavia peggiora nei mesi estivi, con l’indisponibilità dei donatori per le vacanze o per il sopraggiungere di patologie e il superamento del limite d’età dei volontari storici, a cui fanno fatica a subentrare nuovi donatori assidui più giovani. Il Cardarelli non sta a guardare e chiama a raccolta tutti coloro che possono donare, invitandoli a raggiungere il Centro Donazione Sangue, presente al padiglione E ed aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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