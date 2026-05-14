Interventi chirurgici programmati al Moscati parte la preospedalizzazione centralizzata

È stata avviata al Moscati la procedura di preospedalizzazione centralizzata per gli interventi chirurgici programmati. Questa novità mira a migliorare l’efficienza delle operazioni e l’organizzazione delle attività sanitarie all’interno della struttura. L’obiettivo è creare un modello più strutturato e coordinato, considerato un passo importante per rafforzare il livello organizzativo e assistenziale dell’ospedale. La nuova procedura coinvolge le fasi di preparazione e gestione delle prenotazioni, con un'attenzione particolare alla centralizzazione delle attività.

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