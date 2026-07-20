Emergenza sangue al Cardarelli a rischio gli interventi programmati Una nuova campagna sui social
L’ospedale Cardarelli annuncia un’emergenza sangue che mette a rischio gli interventi programmati. La carenza di donazioni si fa sentire, spingendo a una nuova campagna sui social media. Volontari e medici invitano alla donazione attraverso video, sottolineando l’importanza di contribuire alla scorta di sangue. La situazione richiede un incremento immediato delle donazioni per evitare ulteriori criticità nelle attività chirurgiche.
Dopo gli appelli dei primari e dei volti noti della scena napoletana tocca ai volontari che spiegano in video il valore della donazione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
Carenza di sangue al Cardarelli, l'appello: Doniamo
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