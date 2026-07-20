Emergenza sangue al Cardarelli a rischio gli interventi programmati Una nuova campagna sui social

Da napoli.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ospedale Cardarelli annuncia un’emergenza sangue che mette a rischio gli interventi programmati. La carenza di donazioni si fa sentire, spingendo a una nuova campagna sui social media. Volontari e medici invitano alla donazione attraverso video, sottolineando l’importanza di contribuire alla scorta di sangue. La situazione richiede un incremento immediato delle donazioni per evitare ulteriori criticità nelle attività chirurgiche.

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