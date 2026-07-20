Emergenza sangue al Cardarelli | A rischio gli interventi programmati l'appello a donare
L'ospedale Cardarelli ha segnalato un calo delle scorte di sangue, con un rischio per gli interventi programmati. Durante l’estate, le donazioni diminuiscono, aggravando la situazione. L’ospedale invita alla donazione, sottolineando che il processo è semplice, indolore e sicuro. Per donare sangue, è necessario seguire le procedure standard, anche se non sono specificate nel comunicato. La richiesta di donatori rimane alta per garantire le esigenze di emergenza e intervento.
L'ospedale ricorda che in estate la situazione donazioni peggiore: "Donare è semplice, indolore, sicuro", spiega in una nota. Come fare per donare sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Carenza di sangue al Cardarelli, l'appello: Doniamo
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