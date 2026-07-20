L’emergenza idrica a Pioppo si è conclusa. L’assessore comunale ha comunicato che le criticità riscontrate nella frazione sono state risolte. La notizia è stata diffusa tramite un messaggio rivolto alla cittadinanza. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui tempi dell’intervento. La situazione, secondo quanto dichiarato, è ora sotto controllo e non si registrano più interruzioni nell’erogazione dell’acqua.

“Desidero informare la cittadinanza che le criticità legate all’emergenza idrica nella frazione di Pioppo sono state finalmente superate”. Lo fa sapere l’assessore Bartolo Belmonte. Nella giornata di ieri le attività si sono susseguite senza sosta: gli operatori della sezione Disinfestazione hanno portato a termine le fondamentali operazioni di clorazione del pozzo Renda, consentendo così il via libera per l’immissione dell’acqua nella rete idrica comunale. I tecnici e gli operai di AMAP, al lavoro fin dalle prime ore del mattino per le necessarie verifiche e gli ultimi interventi strutturali, hanno completato le operazioni nei tempi previsti, ripristinando e incrementando la disponibilità idrica a servizio di tutto il territorio. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Emergenza acqua a Pioppo, Belmonte: “Situazione risolta”

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