Taurianova farmaco salvavita arrivato | risolta l’emergenza dialisi

A Taurianova è arrivato un farmaco fondamentale per i pazienti in dialisi, risolvendo così l’emergenza legata alla carenza. L’ordine del medicinale, bloccato da problemi burocratici, è stato sbloccato grazie all’intervento delle autorità sanitarie e di aziende farmaceutiche coinvolte. La consegna del farmaco permette di garantire le terapie senza interruzioni e di evitare un vuoto terapeutico per i pazienti.

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? Punti chiave Come è stato evitato il rischio di un vuoto terapeutico?. Chi ha permesso di sbloccare l'ordine del farmaco salvavita?. Perché la situazione ha rischiato di trasformarsi in un'emergenza medica?. Quali sono le conseguenze per la gestione dei presidi territoriali?.? In Breve Intervento del sindaco Biasi presso la direttrice generale dell'Asp Lucia Di Furia.. Farmaco già disponibile presso gli uffici dei Servizi dalla giornata di ieri.. Centro dialisi presso l'ex ospedale di Taurianova serve pazienti da tutta la provincia.. Necessità di coordinamento costante tra amministrazione comunale e direzione sanitaria provinciale.. Il farmaco salvavita necessario ai pazienti del centro dialisi di Taurianova è stato ordinato dopo l’intervento tempestivo del sindaco Roy Biasi presso la direzione generale dell’Asp.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taurianova, farmaco salvavita arrivato: risolta l’emergenza dialisi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ADHD: a Priverno torna il farmaco salvavita per i pazienti minoriL’ambulatorio di Priverno ha ufficialmente ripreso l’erogazione del metilfenidato, un farmaco fondamentale per la gestione dei casi più complessi di... Caso Depakin, il farmaco salvavita per l’epilessia carente in Italia: “I nostri figli a rischio per mesi”Da diversi mesi è carente il Depakin granulato in diversi dosaggi, un farmaco salvavita per chi soffre di crisi epilettiche e l'unica opzione...