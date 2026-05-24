Sezione 51 situazione risolta | subentra una presidente di seggio sul posto il comandante Giardina

Notizia in breve

Alla sezione 51 dell’Istituto comprensivo Leopardi, plesso Don Orione, la situazione si è risolta con l’intervento di una presidente di seggio al posto del presidente originario, che ha avuto un malore. Sul posto è presente anche il comandante di polizia. La mattinata si è svolta senza ulteriori problemi e l’attività elettorale è ripresa regolarmente. La riapertura è avvenuta dopo che la nuova presidente ha assunto le funzioni.