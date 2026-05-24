Sezione 51 situazione risolta | subentra una presidente di seggio sul posto il comandante Giardina
Alla sezione 51 dell’Istituto comprensivo Leopardi, plesso Don Orione, la situazione si è risolta con l’intervento di una presidente di seggio al posto del presidente originario, che ha avuto un malore. Sul posto è presente anche il comandante di polizia. La mattinata si è svolta senza ulteriori problemi e l’attività elettorale è ripresa regolarmente. La riapertura è avvenuta dopo che la nuova presidente ha assunto le funzioni.
È tornata alla normalità la situazione alla sezione 51 dell’Istituto comprensivo Leopardi, plesso Don Orione, dove questa mattina l’apertura era stata ritardata per il malore del presidente di seggio.Per garantire il regolare avvio delle operazioni è stata nominata una nuova presidente di seggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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