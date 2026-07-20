In un contesto di emergenza abitativa, si evidenzia che molte persone sono senza casa mentre numerosi immobili rimangono vuoti. Un consigliere comunale ha sottolineato la necessità di rivedere il settore edilizio. La discussione riguarda l’uso degli immobili inutilizzati e la gestione delle risorse edilizie. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali, senza ulteriori dettagli su interventi o soluzioni specifiche.

Troppe persone senza casa e troppi immobili inutilizzati: l’edilizia va ripensata. Il consigliere comunale di Coalizione Civica Dario De Lucia, insieme alla cittadina reggiana Francesca Manzini, ha incontrato in Regione Emilia-Romagna l’assessore regionale Giovanni Paglia, al quale sono state consegnate alcune proposte per affrontare la crescente difficoltà di accesso alla casa. Al centro dell’incontro c’è la condizione della cosiddetta ’fascia grigia: persone e famiglie che hanno un reddito troppo alto per accedere all’Erp, l’Edilizia Residenziale Pubblica, ma che non dispongono di risorse e garanzie sufficienti per sostenere gli affitti del mercato privato o ottenere un mutuo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza abitativa: "In troppi senza casa e tanti immobili vuoti: l’edilizia va ripensata"

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