Piano Casa l’allarme dell’Unione Inquilini | A Fiumicino emergenza abitativa senza risposte

L’Unione Inquilini di Fiumicino ha espresso preoccupazione riguardo al Piano Casa presentato dal Governo. La sede locale dell’associazione ha segnalato che la situazione abitativa nella zona si sta aggravando senza che siano state adottate misure concrete per affrontare le difficoltà. La preoccupazione riguarda in particolare la mancanza di risposte adeguate per l’emergenza abitativa che interessa i residenti della zona.

Fiumicino, 6 maggio 2026 – “La sede di Fiumicino dell’Unione Inquilini esprime forte preoccupazione per il cosiddetto Piano Casa presentato dal Governo ( leggi qui ). Altro che svolta sociale: siamo di fronte a un impianto fatto di annunci irrealistici e risorse spalmate fino al 2034, che non affronta l’emergenza abitativa nei territori, tantomeno in realtà complesse come quella di Fiumicino e del litorale romano”, si legge in un comunicato. “Nel nostro territorio il disagio abitativo è crescente: aumento dei canoni, precarietà lavorativa legata al turismo e ai servizi aeroportuali, sfratti in aumento e assenza di un’offerta pubblica adeguata.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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