Emergenza abitativa per Pazzano serve rilanciare una vera politica dell’edilizia residenziale pubblica

Un candidato a sindaco della lista La Strada ha risposto all’appello delle associazioni riguardo alla crisi abitativa nel comune di Pazzano. Egli ha evidenziato la necessità di implementare una politica comunale dedicata all’edilizia residenziale pubblica. L’intervento si inserisce nel dibattito locale sulla carenza di alloggi disponibili e sulla richiesta di azioni concrete per affrontare questa emergenza.

Saverio Pazzano, candidato a sindaco per La Strada, accoglie con attenzione e spirito costruttivo l’appello lanciato dalle associazioni sul tema dell’emergenza abitativa e della necessità di rilanciare una vera politica comunale dell’edilizia residenziale pubblica.“Il diritto all’abitare è un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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