Una sentenza che svela l’ipocrisia di Elon Musk e favorisce la corsa delle ia

Un tribunale degli Stati Uniti ha deciso che il miliardario avrebbe potuto impedire la diffusione di un software di intelligenza artificiale, ma non ha agito di conseguenza. La sentenza si basa su prove che dimostrano come l’imprenditore abbia avuto la possibilità di intervenire, senza farlo. Questa decisione potrebbe influenzare le future norme sulla regolamentazione delle tecnologie emergenti e sulla responsabilità delle figure di spicco nel settore. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi esperti e analisti.

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Il 18 maggio un tribunale federale di Oakland, in California, ha emesso un verdetto che potrebbe avere conseguenze importanti per il futuro dell’intelligenza artificiale. I giudici hanno respinto la causa con cui Elon Musk accusava Sam Altman di aver tradito la missione originaria della OpenAi. Musk, che è stato tra i fondatori della OpenAi nel 2015 con un investimento di circa 38 milioni di dollari, sosteneva che la società era nata come organizzazione non profit per sviluppare intelligenze artificiali “nell’interesse dell’umanità”, ma nel tempo si è trasformata in un’azienda orientata al profitto, grazie ai miliardi investiti dalla Microsoft. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Una sentenza che svela l’ipocrisia di Elon Musk e favorisce la corsa delle ia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reddito universale e IA: la proposta rivoluzionaria di Elon Musk che potrebbe cambiare il nostro futuro«Un reddito universale elevato, erogato tramite assegni emessi dal governo federale, rappresenta il modo migliore per far fronte alla disoccupazione... Elon Musk, in orbita un milione di satelliti per i suoi Data Center IA Fino ad un milione di satelliti da lanciare nello spazio in orbita bassa per un nuovo sistema di data center per l’Intelligenza Artificiale (IA). Perché Elon Musk ha perso la sua battaglia legale contro OpenAI (e cosa succede adesso)Il processo contro la società di Sam Altman si è chiuso con una sconfitta per il miliardario a capo di Tesla e SpaceX, che però non vuole darsi per vinto ... wired.it Elon Musk ha perso la causa contro OpenAI ma non si arrende: ricorrerà in appelloUna giuria federale della California ha dato ragione a OpenAI, stabilendo che Elon Musk ha presentato troppo tardi la sua causa: la decisione potrebbe favorire una futura IPO da mille miliardi ... multiplayer.it