Elon Musk dalla parte di Mario Roggero l' imprenditore attacca giudice e pm su X | Andrebbero condannati

Un imprenditore ha pubblicato su X un messaggio in cui critica giudice e pm, affermando che “andrebbero condannati”. Nel messaggio, si fa riferimento al caso di un gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. La vicenda ha avuto risonanza internazionale e ha portato alla diffusione di commenti pubblici contro le decisioni giudiziarie. Nessuna persona o ente è stato nominato specificamente nei commenti.

Il caso di Mario Roggero, il gioielliere finito in carcere dopo la condanna definitiva per l’omicidio volontario di due rapinatori, valica i confini nazionali. Sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk, che su X ha detto la sua affermando che andrebbero condannati giudici e pm coinvolti nel caso. Un post che è stato rilanciato da Andrea Stroppa: “Elon Musk dalla parte di Mario Roggero”. Mario Roggero, Elon Musk attacca giudici e pm C’è anche Elon Musk tra i sostenitori Mario Roggero, il gioielliere detenuto da venerdì nel carcere di Bollate dopo essere stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due persone che stavano scappando dopo una rapina commessa nella sua attività. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Elon Musk difende Roggero: «Si tratta di una follia.Il giudice e il pm dovrebbero essere condannati»

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