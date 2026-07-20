Eloisa Coiro, attuale detentrice del record dei 600 metri piani, ha dichiarato che questo risultato rappresenta solo l'inizio dei suoi obiettivi. La atleta ha annunciato di puntare a completare gli 800 metri in 1’57” e di voler superare i propri limiti. Le sue parole sono state pronunciate durante un'intervista trasmessa su un canale YouTube dedicato all’atletica. Non sono stati forniti dettagli su tempi o competizioni future.

Eloisa Coiro, detentrice del record dei 600 metri piani, è intervenuta nell’ultima puntata di Run2u, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport. Tra i temi trattati, la celebrazione del record sui 600 metri, l’attesa per la gara degli ottocento metri a Birmingham e la voglia di provare ad ottenere il primato nazionale anche nella distanza più lunga. Sui prossimi obiettivi: “Grazie, è un piacere stare qua e fare un po’ due chiacchiere con voi. Si continua ad andare sempre più avanti, non mettiamo un punto”. Su come cambia l’approccio mentale rispetto agli 800: “ Sì è una gara particolare il 600, è come una velocità prolungata bisogna... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eloisa Coiro: “Il record dei 600 è solo l’inizio. Punto all’1’57” negli 800 ed a superare i miei limiti”

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