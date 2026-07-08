Eloisa Coiro ha stabilito il nuovo record italiano nei 600 metri, correndo la distanza in un tempo inferiore rispetto a qualsiasi atleta nazionale in passato. La gara si è svolta allo stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa a Roma. La prestazione si inserisce in un percorso di miglioramento personale che potrebbe aprire nuove possibilità anche sulla distanza degli 800 metri. La donna ha concluso la corsa con un risultato record, battendo il precedente limite stabilito 27 anni fa.

Eloisa Coiro continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa a Roma. L’ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. Coiro ha sfruttato alla perfezione il lavoro delle lepri, sfoderando una progressione notevole negli ultimi 200 metri e fermando il cronometro in 1:24.32, meglio quindi del tempo manuale di 1:24.4 firmato nel 1999 da Patrizia Spuri a Rieti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eloisa Coiro batte dopo 27 anni il record italiano dei 600 metri: ottimi segnali in ottica 800

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atletica, impresa di Pernici: batte il record italiano negli 800 metri dopo 53 anni!Francesco Pernici ha stabilito il nuovo record italiano negli 800 metri a Nancy, migliorando il precedente che durava da 53 anni.

Lorenzo Pernici cancella Fiasconaro: dopo 53 anni cade il record italiano degli 800 metriIl record italiano degli 800 metri è stato battuto ieri sera, 3 luglio, dopo 53 anni.

Coiro accende 'Atletica di Sera': mpi nei 600!Ottocentisti italiani in grande spolvero. Dopo la fiammata di Francesco Pernici, arriva un'altra prestazione da record, stavolta per Eloisa Coiro. Sulla pista di casa, allo stadio Paolo Rosi dell'Acqu ... fidal.it

Coiro pronta a stupire: c'è il primato dei 600Verso un 800 da sogno: a Roma la mezzofondista azzurra strappa dopo 27 anni la migliore prestazione italiana della distanza a Patrizia Spuri con il tempo di 1:24.32 Ottocentisti italiani in grande spo ... fidal.it