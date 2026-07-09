Eloisa Coiro ha stabilito il record italiano sui 600 metri, un risultato che non si vedeva da 27 anni. La prestazione supera ogni precedente cronometro, segnando un nuovo limite nel panorama sportivo nazionale. La atleta ha concluso la gara con un tempo che rimarrà nella storia, battendo ogni precedente record e lasciando un segno importante nel settore. La sua performance rappresenta un risultato eccezionale, che ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Eloisa Coiro è riuscita a portare a casa un tempo straordinario sui 600 metri: il tempo non veniva aggiornato da 27 anni Un’altra grande soddisfazione per Eloisa Coiro. L’ottocentista azzurra ha realizzato la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri, cancellando un primato che resisteva da quasi 27 anni. Sul campo di casa, allo stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa a Roma, la 25enne romana ha fermato il cronometro in 1:24.32, migliorando di un secondo e mezzo il personale e cancellando il 1:24.4 firmato da Patrizia Spuri a Rieti nel 1999. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Eloisa Coiro sigla il record italiano dei 600 metri! Non succedeva da 27 anni

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