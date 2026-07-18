A Villa Demidoff si è tenuto un concerto di Elio e le Storie Tese, con il gruppo che ha paragonato se stesso a chef stellati delle sette note. L’evento si è svolto al tramonto, creando un’atmosfera suggestiva. La serata ha attirato numerosi spettatori, che hanno assistito a uno spettacolo musicale caratterizzato da performance dal vivo e presenza scenica del gruppo. La manifestazione ha combinato musica e ambiente naturale, offrendo un’esperienza che si è conclusa con un forte impatto visivo e acustico.

A Villa Demidoff, al tramonto, è già uno spettacolo di per sé. Se poi ci metti un grande concerto, ci sono molte probabilità che quella sera diventi memorabile. Martedì, al Parco mediceo di Pratolino, Elio e le Storie Tese approdano con il loro " Tour à la carte ", ospiti del MusArt festival. Che cos’è il "tour à la carte"? E’ una formula in cui la scaletta viene scelta dal pubblico. Che va sul sito della band – www.elioelestorietese.it – e sceglie i brani che vuole ascoltare. Come si scelgono i piatti in un menù. Ogni concerto ha una scaletta diversa, costruita sulle preferenze espresse online dai fan. Dopo Pratolino, mercoledì 29 Elio e le Storie tese saranno al Palazzo mediceo di Seravezza, unica altra data in Toscana, per approdare al Parco della musica di Roma venerdì 31 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elio e le Storie Tese al MusArt : "Noi, chef stellati delle sette note"

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