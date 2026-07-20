Elettrocanali apre le sue porte | Dancing Queen & Discomusic anni ’70 per l’open day dedicato a dipendenti e famiglie

L’Open Day di Elettrocanali si svolge a Scanzorosciate, con un evento dedicato a dipendenti e famiglie. Durante la giornata, viene riproposto il tema degli anni ’70 con musica di Dancing Queen e discomusic. È il quarto anno consecutivo che l’azienda organizza questa iniziativa, rivolta a coinvolgere il personale e i loro cari. L’evento si tiene presso la sede dell’azienda, specializzata in componenti e sistemi per installazioni elettriche.

Scanzorosciate. Torna per il quarto anno consecutivo l’ormai attesissimo Open Day di Elettrocanali, azienda di riferimento a livello nazionale e internazionale nel settore dei componenti e sistemi per installazioni elettriche. L’evento, ospitato il 17 luglio presso la sede storica di Scanzorosciate, ha accolto non solo i dipendenti ma anche le loro famiglie, consolidando il forte legame tra l’azienda e la comunità che la sostiene. Il tema scelto per questa edizione, “DISCOMUSIC ANNI ’70 – DANCING QUEEN”, ha trasformato l’azienda in una scenografia immersiva ed entusiasmante, proiettando tutti i partecipanti nel ritmo travolgente degli anni ’70 e ’80. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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