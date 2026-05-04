Ogni giovedì di maggio, presso il Nuovo Centro Sportivo di Casignano, si svolgono eventi gratuiti dedicati agli appassionati di padel. L'iniziativa è promossa dall'associazione Sporting Arechi, che apre le porte del centro sportivo per far provare questa disciplina a chi desidera avvicinarsi o migliorare le proprie capacità. Le sessioni sono rivolte a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza.

Tutti i giovedì di maggio appuntamenti gratuiti al Nuovo Centro Sportivo di Casignano per avvicinarsi al padel con tecnici qualificati Lo Sporting Arechi di Pellezzano promuove lo sport sul territorio e apre le porte agli appassionati con un’iniziativa dedicata al padel, disciplina in forte crescita e sempre più amata da adulti e ragazzi. Per tutto il mese di maggio, presso il Nuovo Centro Sportivo di Casignano di Luca ed Enzo Fusco, prenderanno il via gli open day gratuiti di padel, rivolti a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo sport ma anche a chi vuole migliorare tecnica e competenze. Open day di padel a Pellezzano: date e orari.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Open day di padel gratuiti a Pellezzano: Sporting Arechi apre le porte agli appassionati

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