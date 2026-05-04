Open day di padel gratuiti a Pellezzano | lo Sporting Arechi apre le porte agli appassionati

Uno sport in rapida espansione, il padel, si presenta come un'opzione accessibile e coinvolgente per molti. Recentemente, uno sport club nel comune ha organizzato una serie di giornate di apertura gratuita per permettere a chiunque di provare questa disciplina. Durante gli eventi, gli interessati hanno potuto utilizzare le strutture senza pagare, approfittando di sessioni guidate e incontri con istruttori.

Il padel continua a crescere come una delle discipline sportive più dinamiche e inclusive del momento, capace di coinvolgere appassionati di tutte le età e livelli. In questo contesto, l'associazione sportiva Sporting Arechi di Pellezzano rilancia il proprio impegno nella promozione dello sport.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Open day di padel gratuiti a Pellezzano: Sporting Arechi apre le porte agli appassionatiTutti i giovedì di maggio appuntamenti gratuiti al Nuovo Centro Sportivo di Casignano per avvicinarsi al padel con tecnici qualificati Lo Sporting... Coppa Italia di Padel: lo Sporting Arechi di Pellezzano impegnato con 4 formazioniTempo di lettura: 2 minutiDal tennis al padel in tempi record: lo Sporting Arechi di Pellezzano si tuffa nella sua prima Coppa Italia Tpra e lo fa... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Padel, spettacolo a Pellezzano: Adinolfi-Carratù trionfano al Torneo della Liberazione. Open day di padel gratuiti a Pellezzano: Sporting Arechi apre le porte agli appassionatiTutti i giovedì di maggio appuntamenti gratuiti al Nuovo Centro Sportivo di Casignano per avvicinarsi al padel con tecnici qualificati Lo Sporting Arechi ... zon.it Pellezzano, padel gratis per tutto maggio: lo Sporting Arechi apre le porte agli appassionatiStampaIl padel continua a crescere come una delle discipline sportive più dinamiche e inclusive del momento, capace di coinvolgere appassionati di tutte le età e livelli. In questo contesto, l’associa ... salernonotizie.it