Open day di padel gratuiti a Pellezzano | lo Sporting Arechi apre le porte agli appassionati

Da salernotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sport in rapida espansione, il padel, si presenta come un'opzione accessibile e coinvolgente per molti. Recentemente, uno sport club nel comune ha organizzato una serie di giornate di apertura gratuita per permettere a chiunque di provare questa disciplina. Durante gli eventi, gli interessati hanno potuto utilizzare le strutture senza pagare, approfittando di sessioni guidate e incontri con istruttori.

Il padel continua a crescere come una delle discipline sportive più dinamiche e inclusive del momento, capace di coinvolgere appassionati di tutte le età e livelli. In questo contesto, l'associazione sportiva Sporting Arechi di Pellezzano rilancia il proprio impegno nella promozione dello sport.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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