La Juventus sta valutando di prestare il giovane attaccante all Parma, scelta che potrebbe influenzare la trattativa per Pellegrino. La mossa è considerata un elemento chiave nel processo negoziale, che coinvolge anche un ex giocatore del Genoa. La decisione sulla cessione temporanea del centravanti sarà determinante per avanzare nelle trattative in corso. La strategia mira a facilitare l’accordo tra le parti, con l’obiettivo di risolvere la situazione legata a Pellegrino.

di Luca Fioretti Mercato Juve: la dirigenza valuta il prestito del giovane centravanti al Parma, snodo cruciale per definire la complessa trattativa per Pellegrino. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juve sta riflettendo intensamente sul futuro sportivo di Ekathor. La Vecchia Signora è convinta che Ekathor possa diventare il futuro 9 della Nazionale italiana, un grandissimo attestato di stima che fa riflettere. Per questo preciso motivo, la società non intende privarsene. Tuttavia, le esigenze per rinforzare la rosa da schierare in campo impongono delle precise scelte strategiche. Tra le opzioni studiate, la dirigenza potrebbe girarlo in prestito a Parma per sbloccare un’operazione prioritaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Ekhator al Parma? Può essere l’ex Genoa la chiave per sbloccare Pellegrino: la strategia della Juve

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