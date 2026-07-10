Brozovic è al centro di un interesse tra Juventus e Real Madrid, entrambe pronte a offrirlo a parametro zero. Spalletti, attuale allenatore, potrebbe influenzare la trattativa. Il mercato dei giocatori svincolati si accende con il nome del centrocampista croato, considerato tra i più rilevanti a livello internazionale. Le trattative sono in corso, ma ancora nessuna decisione ufficiale è stata annunciata.

di Luca Fiore Brozovic interessa al Real Madrid e alla Juventus a parametro zero e Spalletti potrebbe essere decisivo per sbloccare l’operazione. Il mercato dei parametri zero si infiamma con un nome di assoluto rilievo internazionale: Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, classe 1992, è attualmente svincolato e pronto a fare il suo ritorno nel calcio che conta, scatenando un’intensa sfida di calciomercato tra due top club europei. Dopo l’esperienza in Arabia Saudita, l’ex regista nerazzurro è infatti finito nel mirino della Juventus e del Real Madrid. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Reduce dalla sua avventura con la maglia dell’ Al Nassr, dove ha condiviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo, Brozovic è alla ricerca di un’ultima prestigiosa avventura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brozovic conteso tra Juve e Real Madrid: Spalletti può essere la chiave per sbloccare la trattativa. Le ultime

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