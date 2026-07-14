per abbassare le richieste di Cherubini. La Juventus ha fretta di ridisegnare il proprio reparto offensivo e vorrebbe chiudere in tempi brevi l’acquisto di Mateo Pellegrino. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club bianconero ha preso atto delle complesse difficoltà sorte nella trattativa per arrivare a Randal Kolo Muani. Per questo motivo, la dirigenza juventina avrebbe deciso di cambiare momentaneamente strategia: l’obiettivo sarebbe adesso assicurarsi subito il centravanti argentino classe 2001 del Parma, per poi, eventualmente, tentare un secondo assalto al forte attaccante francese del PSG più avanti nel corso della sessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Pellegrino alla Juve subito? Carnevali può giocarsi la carta Miretti col Parma

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CARNEVALI MOLLA KOLO MUANI LA JUVE CAMBIA OBIETTIVO!

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? Il Parma è disponibile a scontare il prezzo di Pellegrino ma vuole incassare subito L'ultima richiesta è di 26-28 milioni coi bonus (di cui 22 istantanei di parte fissa) La Juve se vuole prenderlo deve chiudere subito #juventusnews24 x.com

Juve, Pellegrino subito? Il Parma chiederebbe 20 milioni di euro: possibile l'inserimento di MirettiLa Juventus punta a chiudere in tempi brevi l'acquisto del cartellino di Mateo Pellegrino, centravanti argentino classe 2001 del Parma. tuttojuve.com

Juventus, resta vivo l'interesse per Pellegrino: il Parma chiede la cessione a titolo definitivoLa Juventus segue Mateo Pellegrino per rinforzare l'attacco, ma il Parma apre alla cessione solo a titolo definitivo. La trattativa resta in fase di valutazione. tuttojuve.com