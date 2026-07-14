Pellegrino alla Juve subito? Carnevali può giocarsi la carta Miretti col Parma

Da juventusnews24.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta cercando di velocizzare l'acquisto di Mateo Pellegrino per rinforzare il reparto offensivo. Per ridurre le richieste del club di provenienza, il direttore sportivo potrebbe proporre uno scambio che coinvolge il giovane centrocampista Miretti con il Parma. La trattativa mira a concludersi nel minor tempo possibile, con l’obiettivo di completare il trasferimento rapidamente.

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per abbassare le richieste di Cherubini. La  Juventus  ha fretta di ridisegnare il proprio reparto offensivo e vorrebbe chiudere in tempi brevi l’acquisto di  Mateo Pellegrino. Secondo quanto riferito dal  Corriere dello Sport, il club bianconero ha preso atto delle complesse difficoltà sorte nella trattativa per arrivare a Randal Kolo Muani. Per questo motivo, la dirigenza juventina avrebbe deciso di cambiare momentaneamente strategia: l’obiettivo sarebbe adesso assicurarsi subito il centravanti argentino classe 2001 del  Parma, per poi, eventualmente, tentare un secondo assalto al forte attaccante francese del PSG più avanti nel corso della sessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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CARNEVALI MOLLA KOLO MUANI LA JUVE CAMBIA OBIETTIVO!

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