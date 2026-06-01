Il ministro della Difesa indiano ha ricevuto il suo collega australiano con una cerimonia di guardia d’onore a Nuova Delhi, in occasione del secondo “Dialogo dei ministri della Difesa India-Australia”. La visita si svolge nel quadro degli incontri ufficiali tra i due Paesi e si concentra su temi di cooperazione militare. L’evento ha visto la partecipazione di funzionari di alto livello di entrambe le nazioni.

Il ministro della Difesa dell’India Rajnath Singh ha accolto il suo omologo australiano Richard Marles con una cerimonia di guardia d’onore in vista del secondo “Dialogo dei ministri della Difesa India-Australia” a Nuova Delhi. Le discussioni dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento della cooperazione in materia di difesa e sicurezza, sul miglioramento dell’interoperabilità militare, sulla collaborazione industriale e sugli sviluppi della sicurezza regionale e globale di reciproco interesse. L’Australia è un partner chiave nella visione dell’India di una regione indo-pacifica libera, aperta, inclusiva e prospera, aggiunge la dichiarazione. Anche India e Australia fanno parte del Quad, un’alleanza che comprende Giappone e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - India, il ministro della Difesa australiano viene accolto dal suo omologo indiano

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Quad Foreign Ministers Meet: US, India, Australia, Japan Address Iran War Fallout On Supply Chains

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