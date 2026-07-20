Effetto Nolan sull' Odissea | boom di vendite per il poema di Omero in Italia e USA

Da oltre sei mesi, l’Odissea di Omero si trova tra i libri più venduti in Italia e negli Stati Uniti, iniziando prima dell’uscita del trailer del nuovo film di Christopher Nolan. La domanda per il poema epico è cresciuta indipendentemente dalla distribuzione cinematografica. La pubblicazione ha generato un aumento degli acquisti nelle librerie, anche prima che il film fosse nelle sale. La crescita delle vendite si è verificata in modo consistente in entrambi i paesi.

L'Odissea-mania è cominciata nelle librerie molto prima che al cinema: in Italia e negli Stati Uniti il poema di Omero è tra i libri più venduti da più di sei mesi, da quando, cioè, è arrivato il primo trailer del film Non solo al cinema, Odissea di Christopher Nolan sta alimentando la curiosità del pubblico anche nelle librerie. Il kolossal con Matt Damon sembra aver riacceso l'interesse anche verso il poema di Omero, facendo aumentare le vendite delle sue numerose edizioni e spingendo migliaia di lettori a riscoprire uno dei testi fondanti della letteratura occidentale. Il fenomeno, questo è forse il vero dato degno di nota, non interessa solo Italia ma anche gli Stati Uniti, dove librerie e classifiche registrano una crescita costante degli acquisti, iniziata in realtà mesi prima del debutto del film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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L'Odissea di Christopher Nolan: recensione in anteprima esclusiva

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